В Погаре на парковке автомобилистку ожидал «сюрприз»

Жительница Погара 15 декабря пожаловалась в местном паблике соцсети «ВКонтакте» на хамство от водителя микроавтобуса.

Дама пришла утром на парковку и увидела, что владелец оставил свой «бус» так, чтобы она не попала на водительское место.

«Чтобы девушка не смогла сесть за руль. Якобы она поставила машину на его место», - поделилась автор публикации.

Подписчики активно обсудили ситуацию. Некоторые заметили, что незачем делить территорию на парковке, когда вокруг и так много незанятого места.

«Какая разница, сколько вы паркуетесь на этом месте? Тут, как в городах, кто первый стал, того и место, кому не нравится, стройте гараж, там уж точно никто не займет его!» - прокомментировал брянец.

Напомним, жителей Унечи возмутила наглость водителя.