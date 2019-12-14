В Алешинке заметили смелых рыболовов

Фотография опасной зимней рыбалки под Навлей попала в местный паблик соцсети «ВКонтакте» 16 декабря.

Рискованность рыбной ловли заключается в том, что мужчины выбрались на середину озера, а лед на нем уже давно покрылся водой.

«Сидят на воде, в прямом смысле этого слова», - поделился автор публикации.

Подписчики, увидев смельчаков, испугались за их жизнь.