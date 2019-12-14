У брянца из-за бревна пропал аппетит

Жители Брянска не перестают удивлять пользователей соцсетей купленными продуктами в местных магазинах. Очередной «сюрприз» ожидал горожанина в батоне.

Мужчина приобрел хлеб в одной из торговых точек. Каким было удивление и недоумение, говорит, когда отрезал кусочек и наткнулся на бревно.

Подписчики пошутили по этому поводу в такой духе.

«Это просто зубочистка в подарок», - написала Виктория Новикова.

«Осколок Буратино вам в батон!» - прокомментировал Андрей.

Напомним, жительница Карачева стало мрачной из-за конфет.