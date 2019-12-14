Жительнице Брянска дали сдачу в маршрутке подозрительными монетами

Горожанка опубликовала в местном паблике соцсети «ВКонтакте» фотографию странной, по ее словам, сдачи, которую ей дали в одной из маршруток.

На снимке – две монеты, на одной изображена звезда, на другой мойка автомобиля.

«Дали сдачу в маршрутке вот такой монетой. Она ценная?» - спросила у подписчиков автор публикации.

Брянец Дмитрий объяснил, что это обыкновенный жетон стоимостью 50 рублей.

«Это с мойки, жетон машины мыть», – рассказал пользователь Дмитрий и посоветовал сделать из них пуговицы.