Жительницу Брянска шокировало меню местных больниц

Перечень блюд возмутил горожанку, когда она стала пациенткой инфекционного отделения больницы в Советском районе, информация появилась в местном паблике 16 декабря.

Дама говорит, что не знала, чем кормят в больницах, пока сама туда не попала.

«Теперь я понимаю, почему носят родственники своим пациентам еду из дома», - поделилась автор публикации.

Большая часть подписчиков не заметила ничего плохого в таком меню. Питание, может, и не очень богатое, подчеркнули некоторые брянцы, но зато диетическое, поскольку в инфекционной больнице не должно быть ничего жирного, жареного.

«Вы хоть в курсе, что такое диетическое питание при различных заболеваниях? Вам подавай жареную картошку, чтобы в морг сразу?» - прокомментировала Марина Сычёва.