Беспорядок в Брянске на Набережной попал в соцсети

Житель Брянска пожаловался в соцсети на беспорядок, который творится на Набережной – вдоль улицы Калинина.

Речь идет об узких, по словам горожанина Ивана Анатольевича, после расширения проезжей части пешеходных зонах. Ходить по ним стало невозможно, особенно в мокрую погоду, когда грязь летит на прохожих.

«Прошу обратить Ваше внимание на то, что творится на Набережной, вдоль улицы Калинина», - поделился автор публикации.