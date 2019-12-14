Беспорядок в Брянске на Набережной попал в соцсети
Житель Брянска пожаловался в соцсети на беспорядок, который творится на Набережной – вдоль улицы Калинина.
Речь идет об узких, по словам горожанина Ивана Анатольевича, после расширения проезжей части пешеходных зонах. Ходить по ним стало невозможно, особенно в мокрую погоду, когда грязь летит на прохожих.
«Прошу обратить Ваше внимание на то, что творится на Набережной, вдоль улицы Калинина», - поделился автор публикации.
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