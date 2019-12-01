На улице 22 съезда в Брянске появился «лежачий коммунальщик»

Житель Брянска пожаловался в соцсети на безалаберность коммунальщиков на улице 22 съезда, информация об этом появилась 16 декабря в местном паблике.

Речь идет о заборе и дыре в асфальте, которые оставили рабочие после ремонта, проведенного в июле 2019 года.

«Пересечение с переулком Металлистов. С тех пор уже 5 месяцев стоит этот забор посреди дороги и мешает обзору водителей. Сколько еще будет стоять?» - поделился автор публикации.

Подписчики в шутку назвали конструкцию, оставленную на дороге, «лежачим коммунальщиком».

«Будет стоять, пока кого-нибудь насмерть не собьют, потом поставят 5 камер, ограничение до 40 км, и разделят полосы», - прокомментировал пользователь Иван.