В Бежицком районе устроили жестокую расправу над собаками

Новость об уничтожении диких собак появилась 16 декабря в одной из соцсетей. Как сообщили свидетели, животных потравили в центре Бежицкого района.

По словам очевидца, один пес забежал в магазин, упал и стал биться в конвульсиях.

«Все были в ужасе! Собака в муках умерла в ветлечебнице. Что за нелюди это делают?» - пришел в ужас автор публикации.

К слову, брянские власти обещали создать приют для бездомных животных. На проект планировали выделить большие деньги. На каком этапе пребывает это строительство, неизвестно.