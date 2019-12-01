В Бежицком районе устроили жестокую расправу над собаками
Новость об уничтожении диких собак появилась 16 декабря в одной из соцсетей. Как сообщили свидетели, животных потравили в центре Бежицкого района.
По словам очевидца, один пес забежал в магазин, упал и стал биться в конвульсиях.
«Все были в ужасе! Собака в муках умерла в ветлечебнице. Что за нелюди это делают?» - пришел в ужас автор публикации.
К слову, брянские власти обещали создать приют для бездомных животных. На проект планировали выделить большие деньги. На каком этапе пребывает это строительство, неизвестно.
Новости регионов
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили за три года доходность 16,68% по полисам инвестиционного страхования жизни
Задавайте вопросы, УФАС на связи В Брянском УФАС России состоялся семинар и брифинг об особенностях размещения рекламы в культурно-просветительских организациях
10 декабря 2019 года в помещении Брянского УФАС России состоялся семинар по проблемным вопросам, касающимся размещения рекламы в детских, образовательных организациях, театрах, цирках, музеях, домах и дворцах культуры, концертных и выставочных залах.
Единому порталу госуслуг исполнилось 10 лет. 15 декабря 2009 года, в день официального открытия, на портале была размещена информация о 110 услугах федерального и более 200 — регионального и муниципального уровней. Сегодня на портале госуслуг доступно свыше 29 тыс. сервисов в электронном виде.
С 21:00 17 декабря до 6:00 18 декабря на железнодорожном переезде, расположенном в районе Московского проезда города Брянск, движение автомобилей будет организовано по одной полосе в реверсивном режиме в связи с ремонтными работами.
Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» провели в Дубровском районе электрических сетей (РЭС) День открытых дверей, приуроченный ко Дню энергетика.
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Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
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