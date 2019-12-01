Брянщина оказалась в десятке лидеров по услуге за обращение с ТКО

Брянскую область зачислили в десятку лидеров по предоставлению услуги за обращение с ТКО, об этом стало известно во время международного форума «Чистая страна».

Такую новость сообщил директор департамента взаимодействия с регионами и регоператорами ППК «РЭО» Андрей Лаптев. Мероприятие начало работу в Москве в понедельник, на него собралось свыше тысячи участников. Сюда прибыли эксперты для подведения итогов первого года реформы и обмена опытом.

Во время всероссийского совещания с региональными операторами назвали 10 лучших субъектов: Московская, Брянская, Тюменская, Липецкая, Мурманская, Ярославская, Белгородская области, республики Татарстан и Удмуртия.

Список региональных операторов опубликовало и информационное агентство РБК.

Для попадания в лидеры надо было получить позитивную оценку экспертов по 12 критериям. Среди них охват коммунальной услуги по обращению с ТКО в зоне деятельности регоператора, информационный фон, отклонение утвержденных нормативов, претензии к работе регоператора и другие.

Параллельно с этим, по словам экспертов, 20 регоператоров пребывают сегодня в зоне риска и могут прекратить свою деятельность. По их словам, это связано с ошибками в тарифных решениях и низкой платежной дисциплиной населения и юридических лиц.