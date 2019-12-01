Свиной грипп уже в Брянске

В областном центре на минувшей недели зафиксировали 3653 случая ОРВИ, один – гриппа А (Н1N1)09.

В пресс-службе профильного управления заявили, недуг настиг одного взрослого.

К слову, в 2009 году выявили первые случаи инфекции, которые вызваны вирусом высокопатогенного гриппа А (Н1N1)09.

Как известно, вирусы гриппу передаются от человека к человеку с помощью респираторных капель во время кашля и чихания.

Относительно общей заболеваемости ОРВИ, то она в Брянске выше уровня эпидемического порога на 10,9 процента.