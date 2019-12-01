В брянском супермаркете творятся «чудеса»
В супермаркете областного центра творятся «чудеса» - покупателям предлагают продукты с бесконечным сроком годности.
Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Горожанка Валентина Попова хотела было купить упаковку соленых огурцов, но вовремя остановилась, поскольку заметила махинацию с этикетками: на продукте было два срока изготовления – 03.11.2019 и 03.12. 2019.
Дама говорит, это еще не все «сюрпризы» магазина.
«Ещё мне паштет пробили, который я даже не брала, ладно, в чек посмотрела, пришлось вернуться и разбираться», - поделилась Валентина Попова.
Подписчики активно обсудили ситуацию.
«Если каждый месяц переклеивать дату, то срок годности будет стремиться к бесконечности», – прокомментировал Федор Терешин.
«По большому счету, в наших, не побоюсь этого слова, супермаркетах вообще ничего, кроме хлеба, да, может, каких овощей-фруктов, лучше и не брать. Пусть сами такое едят», - добавила Анастасия Солодкая.
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