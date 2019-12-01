В Комаричах директор школы «пострадал» из-за телеги и дизельной электростанции
Экс-директор Бочаровской школы в Комаричском районе ответил в суде за растрату.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в апреле 2018 года руководитель общеобразовательного учреждения продал имущество, которое ему доверила районная администрация: тракторную телегу и дизельную электрическую станцию. За это он получил более 27 тыс рублей.
Горе-директора оштрафовали на 110 тыс рублей. Приговор пока не вступил в силу.
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Клиенты Банка УРАЛСИБ получили за три года доходность 16,68% по полисам инвестиционного страхования жизни
Задавайте вопросы, УФАС на связи В Брянском УФАС России состоялся семинар и брифинг об особенностях размещения рекламы в культурно-просветительских организациях
10 декабря 2019 года в помещении Брянского УФАС России состоялся семинар по проблемным вопросам, касающимся размещения рекламы в детских, образовательных организациях, театрах, цирках, музеях, домах и дворцах культуры, концертных и выставочных залах.
Единому порталу госуслуг исполнилось 10 лет. 15 декабря 2009 года, в день официального открытия, на портале была размещена информация о 110 услугах федерального и более 200 — регионального и муниципального уровней. Сегодня на портале госуслуг доступно свыше 29 тыс. сервисов в электронном виде.
Сегодня состоялась рабочая встреча начальника Московской железной дороги Михаила Глазкова и губернатора Брянской области Александра Богомаза, в ходе которой стороны обсудили перспективы сотрудничества.
17 декабря, генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (работают под брендами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье») Игорь Маковский провел пресс-конференцию в информационном агентстве ТАСС.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.