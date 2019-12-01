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В Комаричах директор школы «пострадал» из-за телеги и дизельной электростанции

Опубликовано Сегодня, 13:01

Экс-директор Бочаровской школы в Комаричском районе ответил в суде за растрату.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в апреле 2018 года руководитель общеобразовательного учреждения продал имущество, которое ему доверила районная администрация: тракторную телегу и дизельную электрическую станцию. За это он получил более 27 тыс рублей.

Горе-директора оштрафовали на 110 тыс рублей. Приговор пока не вступил в силу.

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