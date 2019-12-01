В Брянске жителей Белорусской пугает мрак

Жительница Брянска пожаловалась в соцсети на темень на улице Белорусской, в качестве подтверждения 17 декабря она опубликовала фото.

По словам Ольги Брянской, если бы не свет с высоток, то идти по улице было бы вообще невозможно.

«Отсутствует свет, сплошная темень, как идти с детьми и коляской?» - спросила горожан автор публикации.

В ответ получила непонимание, поскольку большая часть подписчиков не увидела в ситуации ничего плохого. Многие посоветовали не гулять в темное время суток, да еще с коляской.

«Никто вам свет делать не будет - покупайте фонарики. Выкиньте эти фантазии из головы», - прокомментировал Валерий Набутов и добавил, что неосвещенные дворы есть во многих уголках города, и это нормально.