В Брянске на улице 2-я Аллея погибает кот

Белый кот попал в беду в Брянске на улице 2-я Аллея, информация об этом появилась в одной из соцсетей 17 декабря.

На опубликованном снимке видно, что животное взобралось на дерево и не может слезть. Ситуация, по словам автора публикации, продолжается второй день. Кот – домашний.

«Мчс ехать отказывается, номера помощи животным недоступны. Возможно, есть люди, которые помогут. Самим не представляется возможным по некоторым обстоятельствам», - поделился брянец.