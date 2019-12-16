Бежица утопает в «болоте»

Непролазное бездорожье возмутило жителей Бежицкого района, информация появилась 17 декабря в одной из соцсетей.

Речь идет об улицах Раздельная и Меловая. На опубликованном фото – дорога в грязи и огромных лужах.

По словам горожанки Жанны Зенченко, здесь не только ездить, но и ходить невозможно.

«Три сезона - грязь, летом - пыль. К кому можно обратиться, чтобы хоть что-то сделали?» – спросила Жанна.

Подписчики порекомендовали для решения вопроса обращаться в прокуратуру.