Брянца удивил кошачий «банкет»

Шикарный «пир» прошел в Советском районе Брянска для бездомных созданий, фото опубликованы в одной из соцсетей 18 декабря.

На снимках – кормушки для котов с огромной горой сосисок и котлет.

«Вот как в Советском кормят дворовых кошек», - поделился автор публикации.

Подписчики активно прокомментировали такую любовь к братьям нашим меньшим.

«Кошки живут лучше, чем большая часть населения России. Жалко, конечно, животных, нужно им помогать обязательно», - заметил Артем.

«Я не понимаю, завидуют, что ли, такой кормёжке. Если голодный, так поешь. Кто, чем может, тот тем и подкармливает», - добавила Галина.