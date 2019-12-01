Опубликованы детали нового «сражения» за брянский ТРЦ Тимошковых

17 декабря на сайте Арбитражного суда Брянской области опубликовали решение по иску бизнесмена Николая Тимошкова.

В пресс-службе ведомства объяснили, предпринимателю отказано в удовлетворении заявления о признании незаконным отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

На этом предприниматель останавливаться не собирается, планирует и дальше защищать свои права.

Напомним, ранее бизнесмен предоставил результаты независимой экспертизы, по которым торговую точку признали безопасной. 12 декабря в Арбитражном суде на поддержали бизнесмена.