В переулке Новозыбковском прямо из асфальта «возникло» дерево

Дерево прямо из асфальта которую неделю торчит в Брянске в переулке Новозыбковском, информация появилась 18 декабря в одной из соцсетей.

Речь идет о глубокой яме, возникшей в проблемной зоне посреди дороги. Прямо под проезжей частью проходит теплотрасса. Автор публикации говорит, сколько живет в этом микрорайоне, столько наблюдает здесь подобные ситуации.

«Нет ни нормального тротуара, ни ровной дороги, ни достаточного освещения, а рядом школа, детские сады. Неужели за столько лет нельзя хоть раз сделать качественный ремонт теплотрассы и затем заасфальтировать?» - спросил брянец.