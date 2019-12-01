Брянский чиновник получил нагоняй от прокурора за нарушения

Брянская прокуратура обнаружила нарушения закона о контрактной системе при реализации национальных проектов «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда».

Согласно нацпроекту, предусматривался ремонт дороги в Фокинском районе по улице Белорусской, а также приведение в порядок парка отдыха «Майский» в Бежицком районе. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства 18 декабря, документацию об аукционах утвердили с нарушениями.

На зама главы Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской администрации завели два административных дела и оштрафовали на шесть тысяч рублей.

Напомним, брянскому чиновнику досталось за нарушения при строительстве детских садиков.