Брянская «Чистая планета» встретилась с партнерами на форуме «Чистая страна»

Несколько встреч с партнерами и участниками международной выставки «Чистая страна» провели гендиректор АО «Чистая планета» Владимир Чашников и его зам Николай Бездудный.

К слову, форум, который проходит в московском технопарке Сколково, сегодня завершается.

За два дня бизнесмены, общественники, эксперты и чиновники подвели результаты проекта «Экология».

В мероприятии участвовали специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, также министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин и заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева.

Один из наиболее актуальных блоков форума – «Отходы». На нем обсудили два федеральных проекта, находящихся в центре внимания, «Комплексная система обращения с ТКО» и «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности».

По словам Владимира Чашникова, Брянщина получила достойное место среди лидеров проекта. Его важность подчеркнул и президент.

«Он направил свое приветствие участникам, подчеркнув, что вопросы улучшения экологической ситуации - важная общенациональная задача», - рассказал гендиректор.

В рамках форума замдиректора Николай Бездудный устроил несколько встреч, среди них и с бывшими коллегами. К слову, заместитель генерального директора регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области в недавнем прошлом служил в ФСБ.

«Было важно и полезно пообщаться с коллегами из других регионов, представителями министерств, власти, руководителями ППК «РЭО» и ассоциации «Чистая страна», а также с представителями компаний, производящих оборудование и технику», - заявил Бездудный.







