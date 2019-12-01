Поселок Климово наряжают к Новому году

В каждом уголке Брянской области идет активная подготовка к Новому году, поселок Климово тоже не отстает, 18 декабря здесь украсили один из главных памятников.

Информация появилась в одной из соцсетей. Речь идет о монументе «Трактору-труженику». Сейчас его не узнать, он сияет праздничными огоньками.

«А сколько лайков наберёт наша красота?» - спросил автор публикации у подписчиков.

Большинству пользователей такое творчество пришлось по душе.