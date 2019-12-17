Брянским властям не пришелся по душе бюст на подоконнике местного кафе

До встречи Нового года осталось всего 12 дней, в связи с этим в брянской мэрии переживают, чтобы местные предприниматели приобщались к подготовке города к празднику, украшали торговые точки, магазины, кафе и другие заведения.

В официальной группе Брянской городской администрации одной из соцсетей появилась информация о двух кафе на улице Фокина. Заведения сравнили в плане убранства к Новому году.

«Одни украсились вот так - с бюстом. Другие вот так - с елочками», - прокомментировали сотрудники мэрии.

По всей видимости, первый вариант им не пришелся по душе, а второй – понравился.

«Выражение лица сего бюста очень хорошо отражает предновогоднюю погоду нынешней зимы», - прокомментировала подписчица Светлана Шувалова.