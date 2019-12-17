Поиск по сайту
Поиск по сайту

Брянским властям не пришелся по душе бюст на подоконнике местного кафе

Опубликовано Сегодня, 02:00

До встречи Нового года осталось всего 12 дней, в связи с этим в брянской мэрии переживают, чтобы местные предприниматели приобщались к подготовке города к празднику, украшали торговые точки, магазины, кафе и другие заведения.

В официальной группе Брянской городской администрации одной из соцсетей появилась информация о двух кафе на улице Фокина. Заведения сравнили в плане убранства к Новому году.

«Одни украсились вот так - с бюстом. Другие вот так - с елочками», - прокомментировали сотрудники мэрии.

По всей видимости, первый вариант им не пришелся по душе, а второй – понравился.

«Выражение лица сего бюста очень хорошо отражает предновогоднюю погоду нынешней зимы», - прокомментировала подписчица Светлана Шувалова.

Фото
 1580
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В кафе Новозыбкова неизвестный надругался над нетрезвой школьницей
  • В брянском торгово-развлекательном центре показали «клубничку»
  • В брянском кафе из-за напитка произошла потасовка
  • На Орловской в Брянске «ремонтировали» лужи
  • В соцсетях для брянцев устроили опрос на тему «Жука» на набережной
    •
    Новости регионов
    Техника для здоровья
    13:48:34 18-12-2019
    Замену фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), приобретение специализированного оборудования для центральных районных больниц (ЦРБ) и санитарного автотранспорта, а также другие аспекты реализации региональных программ модернизации здравоохранения обсудили на совещании у губернатора.
    Техника для здоровья
    13:48:03 18-12-2019
    Замену фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), приобретение специализированного оборудования для центральных районных больниц (ЦРБ) и санитарного автотранспорта, а также другие аспекты реализации региональных программ модернизации здравоохранения обсудили на совещании у губернатора.
    Разрушительный ремонт
    13:44:47 18-12-2019
    Смоленский фонд капремонта ждёт пересмотр подходов к работе. Губернатор Алексей Островский, реагируя на обращения граждан, отстранил от должности директора регионального Фонда капремонта. го дня весь этот беспредел должен прекратиться.
    Благоустроенные Шумячи
    13:32:52 18-12-2019
    Довольны ли селяне обновлённым сквером и кому открыли памятную доску? Губернатор Алексей Островский во время рабочего визита в Шумячский район оценил результат работ по установке нового газового котла в селе Первомайском, проверил, насколько качественно реконструировали аллею в районном центре, а также принял участие в открытии памятной доски Народному учителю СССР Василию Фёдоровичу Алешину в Шумячской средней школе.
    В Гагарине у автомобилиста обворовали машину
    10:37:34 18-12-2019
    Смоленский водитель пожаловался на злоумышленников, которые обворовали его машину ночью в Гагарине.
    В Смоленске в 17 домах отключили воду
    11:30:35 16-12-2019
    Холодное водоснабжение отключили в областном центре 16 декабря по причине ремонта в районе улицы Исаковского.
    Лента новостей
    Сегодня, 09:00
    Брянцы могут посетить елочные базары
    Сегодня, 08:51
    В Путевке произошло «чудо» с новогодней елкой
    Сегодня, 08:00
    Жительница Брянска ищет очевидцев ДТП около поселка Добрунь
    Сегодня, 07:00
    Душевнобольной житель Брянска создал нелегальное казино
    Сегодня, 06:00
    В Брянске станет больше на один детский садик
    Сегодня, 02:00
    Брянским властям не пришелся по душе бюст на подоконнике местного кафе
    Вчера, 17:24
    Поселок Климово наряжают к Новому году
    Вчера, 16:31
    Брянская «Чистая планета» встретилась с партнерами на форуме «Чистая страна»
    Вчера, 15:22
    На берегу реки Свень совершено серьезное преступление с помощью бутылок
    Вчера, 15:03
    Брянский чиновник получил нагоняй от прокурора за нарушения
    Вчера, 14:34
    В Брянске на Городищенской горке из-за самосвала образовался большой затор
    Вчера, 14:01
    В Комаричах зверски поиздевались над сторожем
    Вчера, 13:04
    В переулке Новозыбковском прямо из асфальта «возникло» дерево
    Вчера, 12:05
    Фура и такси вступили в «битву» в Бежице
    Вчера, 11:15
    Опубликованы детали нового «сражения» за брянский ТРЦ Тимошковых
    Вчера, 10:59
    Брянца удивил кошачий «банкет»
    Вчера, 10:26
    В Клинцах в аварии покалечилась 16-летняя школьница
    Вчера, 09:46
    С брянцем жестоко расправились за свидетельские показания в суде
    Вчера, 09:17
    В Советском районе случилось ЧП
    Вчера, 09:00
    Около мясокомбината в Брянске хлестала горячая жижа
    Вчера, 08:00
    Брянцы жалуются на «квас» из кранов
    Вчера, 07:00
    В Брянске около цирка две легковушки попали в автокатастрофу
    Вчера, 06:00
    Бежица утопает в «болоте»
    17-12-2019, 17:13
    В Брянске на улице 2-я Аллея погибает кот
    17-12-2019, 16:01
    На форуме «Чистая страна» прозвучали слова благодарности брянскому губернатору
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 13:59
    Движение автомобилей через переезд в Брянске будет ограничено  19 декабря в связи с ремонтными работами
    Вчера, 13:44
    Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по автокредитам до 9,9% годовых
    Вчера, 13:27
    Компания «Умалат» открыла в Брянске первый фирменный магазин
    Вчера, 13:07
    ООО «Газпром энергосбыт Брянск» вводит новый порядок уведомления должников-юридических лиц об ограничении энергоснабжения
    Вчера, 12:57
    Документ развития Принят областной бюджет на следующий год
    Актуальные темы
    Общество На дорогах
    Жительнице Брянска дали сдачу в маршрутке подозрительными монетами
    Новости Общество
    В Брянске на улице 2-я Аллея погибает кот
    Общество На дорогах
    В Погаре на парковке автомобилистку ожидал «сюрприз»
    Новости Общество
    Жительницу Брянска шокировало меню местных больниц
    Новости Общество
    В Алешинке заметили смелых рыболовов
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Документ развития Принят областной бюджет на следующий год

    Документ развития Принят областной бюджет на следующий год В приоритете - расходы на социальные обязательства и реализацию национальных и региональных проектов. Значительные средства выделят на создание инфраструктуры, финансирование муниципалитетов и реализацию программы комплексного развития сельских территорий в 2020 году. 

    Ростелеком новости
    За 10 лет на портале госуслуг зарегистрировалось более 608 тыс. граждан Брянской области

    За 10 лет на портале госуслуг зарегистрировалось более 608 тыс. граждан Брянской областиЕдиному порталу госуслуг исполнилось 10 лет. 15 декабря 2009 года, в день официального открытия, на портале была размещена информация о 110 услугах федерального и более 200 — регионального и муниципального уровней. Сегодня на портале госуслуг доступно свыше 29 тыс. сервисов в электронном виде.

    РЖД новости
    Движение автомобилей через переезд в Брянске будет ограничено  19 декабря в связи с ремонтными работами

    Движение автомобилей через переезд в Брянске будет ограничено  19 декабря в связи с ремонтными работами19 декабря с 9:00 до 17:00 движение автомобилей через железнодорожный переезд, расположенный на пересечении с Белорусской улицей в Брянске, будет организовано в реверсивном режиме по одной полосе.
    МРСК новости
    В 2019 году мы выполнили 30 % всех мероприятий первого этапа цифровой трансформации, рассчитанного на пять лет

    17 декабря, генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (работают под брендами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье») Игорь Маковский провел пресс-конференцию в информационном агентстве ТАСС.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.