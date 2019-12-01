Брянцев огорчил разрушенный тротуар на Горького

Новый год уже не за горами, а на улицах Брянска творится беспорядок, жалуются горожане в одной из соцсетей и в пример приводят разрушенную пешеходную дорожку на Горького в Советском районе.

Информацию опубликовали 19 декабря.

Речь идет об участке тротуара – на спуске к Набережной.

«Все ноги можно переломать, пока пройдешь», - поделился автор поста.

Напомним, жители Брянска пожаловались на узкие тротуары вдоль улицы Калинина.