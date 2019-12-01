Двух брянских пенсионеров лишили 940 тыс рублей

Мнимая работница социальной службы проведет срок в колонии, женщину уличили в краже.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в сентябре 2019 года двух 32-летних дам признали виновными в похищениях из квартир. Выяснилось, что злоумышленницы и еще один человек вступили в сговор.

Представляясь соцработницами и также сотрудницами газовой службы, осужденные приходили к пожилым людям домой. Дальше действовали просто: одна из сообщниц отвлекала хозяина, другая – похищала средства.

В итоге жертвами злоумышленниц стали двое пенсионеров 91 года и 78 лет. Мошенницы обокрали их на 940 тыс рублей.

Одну из фигуранток суд приговорил к трем годам колонии общего режима, другую – к двум годам и 10 месяцам. Последней дали отсрочку, поскольку она воспитыват малолетнего ребенка.

Первая осужденная пыталась обжаловать приговор, но в областном суде оставили его без изменений.