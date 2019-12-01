Около «Лапландии» в Брянске заметили 5 маленьких бездомных созданий

Холодное водоснабжение отключили в областном центре 16 декабря по причине ремонта в районе улицы Исаковского.

Смоленский водитель пожаловался на злоумышленников, которые обворовали его машину ночью в Гагарине.

Довольны ли селяне обновлённым сквером и кому открыли памятную доску? Губернатор Алексей Островский во время рабочего визита в Шумячский район оценил результат работ по установке нового газового котла в селе Первомайском, проверил, насколько качественно реконструировали аллею в районном центре, а также принял участие в открытии памятной доски Народному учителю СССР Василию Фёдоровичу Алешину в Шумячской средней школе.

Смоленский фонд капремонта ждёт пересмотр подходов к работе. Губернатор Алексей Островский, реагируя на обращения граждан, отстранил от должности директора регионального Фонда капремонта. го дня весь этот беспредел должен прекратиться.

Замену фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), приобретение специализированного оборудования для центральных районных больниц (ЦРБ) и санитарного автотранспорта, а также другие аспекты реализации региональных программ модернизации здравоохранения обсудили на совещании у губернатора.

Замену фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), приобретение специализированного оборудования для центральных районных больниц (ЦРБ) и санитарного автотранспорта, а также другие аспекты реализации региональных программ модернизации здравоохранения обсудили на совещании у губернатора.

«Дружелюбные очень. Заберите в добрые руки, если у кого-то есть такая возможность», - поделилась автор публикации.

На снимке запечатлено только четыре собачки, пятый спрятался.

Информация появилась в одной из соцсетей.

Актуальные темы

Новости партнёров

За 10 лет на портале госуслуг зарегистрировалось более 608 тыс. граждан Брянской области Единому порталу госуслуг исполнилось 10 лет. 15 декабря 2009 года, в день официального открытия, на портале была размещена информация о 110 услугах федерального и более 200 — регионального и муниципального уровней. Сегодня на портале госуслуг доступно свыше 29 тыс. сервисов в электронном виде.

Движение автомобилей через переезд в Брянске будет ограничено 19 декабря в связи с ремонтными работами 19 декабря с 9:00 до 17:00 движение автомобилей через железнодорожный переезд, расположенный на пересечении с Белорусской улицей в Брянске, будет организовано в реверсивном режиме по одной полосе.

В 2019 году мы выполнили 30 % всех мероприятий первого этапа цифровой трансформации, рассчитанного на пять лет 17 декабря, генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (работают под брендами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье») Игорь Маковский провел пресс-конференцию в информационном агентстве ТАСС.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

