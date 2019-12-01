Экс-главу Злынковской администрации уличили в махинациях с жильем

До семи лет заключения грозит бывшей главе Злынковской администрации за совершение двух преступлений, связанных с превышением должностных полномочий.

История произошла в 2014 году. Чиновница выдала незаконно местной жительнице документы с недостоверной информацией о принадлежности дома, тем самым способствовала преступному получению компенсации за утраченное имущество вследствие аварии на ЧАЭС.

Кроме этого, жительницу Злынки в 2015 году согласно решению главы администрации незаконно поставили на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий.