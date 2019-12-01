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Около Полтинника в Брянске снесли экран

Опубликовано Сегодня, 15:03

Фотография, на которой запечатлен демонтаж рекламного экрана на Красноармейской, 19 декабря появилась в одной из соцсетей, ее активно обсудили брянцы.

Автор публикации прокомментировал увиденное так: «Демонтируют экран-телевизор, кто-нибудь обращал внимание на рекламные ролики, которые проецировались на нём?»

По словам Алексея Шалимова, правильно сделали, что сняли, поскольку автомобилисты часто его смотрели, поэтому на этом участке было много аварий.

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