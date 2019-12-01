В Брянске на парковке у школы олимпийского резерва творится беспорядок
Жительница Брянска пожаловалась в одной из соцсетей на ситуацию, которая каждый вечер творится на парковке около школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике.
По словам Татьяны Кожиной, все места заполнены, около подъезда и вдоль дороги тоже припаркована масса автомобилей.
«В связи с чем встречные авто не могут разъехаться, заезжают на тротуар и мешают пешеходам с детьми, причём водители не виноваты, это вынужденная мера, одни торопятся привести детей, другие забрать, а так как парковка у ТЦ Родина так же переполнена, образуются постоянные заторы в месте въезда-выезда», - объяснила автор публикации и добавила, что в школе учится большое количество детей, если будет экстренная ситуация, то ни скорая, ни пожарная не проедут среди этого скопления машин.
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