В Брянске на парковке у школы олимпийского резерва творится беспорядок

Жительница Брянска пожаловалась в одной из соцсетей на ситуацию, которая каждый вечер творится на парковке около школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике.

По словам Татьяны Кожиной, все места заполнены, около подъезда и вдоль дороги тоже припаркована масса автомобилей.

«В связи с чем встречные авто не могут разъехаться, заезжают на тротуар и мешают пешеходам с детьми, причём водители не виноваты, это вынужденная мера, одни торопятся привести детей, другие забрать, а так как парковка у ТЦ Родина так же переполнена, образуются постоянные заторы в месте въезда-выезда», - объяснила автор публикации и добавила, что в школе учится большое количество детей, если будет экстренная ситуация, то ни скорая, ни пожарная не проедут среди этого скопления машин.