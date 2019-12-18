Стены супоневской поликлиники обрели новый вид благодаря местному художнику

Брянский художник Виталий Короткий облагородил стены новой поликлиники в Супонево, об этом он сообщил на своей странице в соцсети 19 декабря.

Мастер объяснил, работу создавал в течение шести часов. В итоге получилась такая красота.

Напомним, немного ранее художник расписал стены палаты в онкоцентре.