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На Советской в Брянске начали укладку выравнивающего слоя асфальта

Опубликовано Сегодня, 09:00

19 декабря в областном центре на Советской начали укладывать выравнивающий слой асфальта.

Как сообщили в Брянской городской администрации, к Новому году подрядчик планирует проложить участок в 700 метров – от переулка Пилотов до Объездной. К работе приобщили три катка, перегружатель и асфальтоукладчик.

Кроме этого, начали устанавливать оцинкованные троллейбусные опоры на Объездной.

Также уложено порядка 1,2 км ливневой канализации.

Возвести дорогу собираются к 2020 году.

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