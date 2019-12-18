Самолет из Питера не стал снижаться над Брянском из-за тумана

Неблагоприятная погода с густым туманом стала преградой для приземления авиарейса «Санкт-Петербург – Брянск», самолет вынужден был искать другое место.

Как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта областного центра в одной из соцсетей, транспорт не стал даже снижаться над городом.

«Скорей всего, он сделает несколько кругов над аэропортом и есть вероятность ухода на запасной», - объяснили сотрудники пресс-службы.

«Интересно. Это у нас такой низкий класс аэропорта в плане наземного оборудования, что в простые туманы сесть не могут или это в принципе норм и другие аэропорты в таких погодных условиях тоже не принимают рейсы», - поинтересовался Александр Мартынцев в комментариях.

В пресс-службе аэропорта объяснили, метеоминимум объекта - 800/60м, это, конечно, не высокий класс посадки, но вполне достаточный для работы, в других аэропортах тоже самое, кроме крупных, конечно. Много рейсов по такой же причине отменяется даже в столице России.