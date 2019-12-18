Брянца приговорили к колонии за применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии

Почепский райсуд приговорил к двум годам колонии общего режима местного жителя, который признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Приговор пока не вступил в силу.

Согласно расследованию, нетрезвого злоумышленника доставили в райотдел «Почепский» для составления административного протокола по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Хмельному брянцу такой поворот дел не понравился, в итоге он напал на работника Росгвардии, переломав ему нижнюю челюсть.

Напомним, в Клетне осужден мужчина, напавший на полицейского.