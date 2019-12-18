Житель Бежицы, бросивший нож в сына-подростка, не разжалобил суд

41-летний житель Бежицы ближайшие два с половиной года проведет в колонии общего режима, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Приговор вступил в силу 21 октября 2019 года.

Сама история случилась 3 февраля 2019 года. Нетрезвый мужчина показывал 17-летнему сыну навыки метания холодного оружия. Совершая бросок, отец попал в сына, стоявшего около входной двери. В итоге подросток получил тяжелые травмы.

Осужденный посчитал приговор суровым и решил его обжаловать, в апелляционной инстанции документ оставили без изменений.