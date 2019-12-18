В брянском «АвангардСтройПроекте» 28 работников оставили без зарплаты

В фирме «АвангардСтройПроект» Фокинского района творится беспредел: сотрудников оставили на два месяца без зарплаты.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, речь идет о 28 работниках, именно они не видели денег за сентябрь и октябрь 2019 года. Всего им должны 1,1 млн рублей.

В адрес гендиректора уже внесли представление.

Помимо этого, работодателя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 20 тыс рублей.