26-летняя жительница Брянска попалась с наркотиками
Работники брянской транспортной полиции задержали 26-летнюю девушку, во время досмотра у нее обнаружили синтетические наркотики.
Гражданку доставили в дежурную часть линейного отдела станции Брянск-1. На нее собирались составить административный протокол за проход по железной дороге в неустановленном месте около платформы Бордовичи. При досмотре у девушки нашли два свертка со странным порошком.
Эксперты выяснили, что это синтетическое наркотическое средство.
Полиция проводит проверку. Задержанной грозит уголовное дело.
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