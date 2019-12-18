26-летняя жительница Брянска попалась с наркотиками

Холодное водоснабжение отключили в областном центре 16 декабря по причине ремонта в районе улицы Исаковского.

Смоленский водитель пожаловался на злоумышленников, которые обворовали его машину ночью в Гагарине.

Довольны ли селяне обновлённым сквером и кому открыли памятную доску? Губернатор Алексей Островский во время рабочего визита в Шумячский район оценил результат работ по установке нового газового котла в селе Первомайском, проверил, насколько качественно реконструировали аллею в районном центре, а также принял участие в открытии памятной доски Народному учителю СССР Василию Фёдоровичу Алешину в Шумячской средней школе.

Смоленский фонд капремонта ждёт пересмотр подходов к работе. Губернатор Алексей Островский, реагируя на обращения граждан, отстранил от должности директора регионального Фонда капремонта. го дня весь этот беспредел должен прекратиться.

Замену фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), приобретение специализированного оборудования для центральных районных больниц (ЦРБ) и санитарного автотранспорта, а также другие аспекты реализации региональных программ модернизации здравоохранения обсудили на совещании у губернатора.

Серьезное ДТП случилось в Ленинском районе Смоленска 20 декабря, информация появилась в паблике drive 2 smolensk в соцсети.

Гражданку доставили в дежурную часть линейного отдела станции Брянск-1. На нее собирались составить административный протокол за проход по железной дороге в неустановленном месте около платформы Бордовичи. При досмотре у девушки нашли два свертка со странным порошком.

Работники брянской транспортной полиции задержали 26-летнюю девушку, во время досмотра у нее обнаружили синтетические наркотики.

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За 10 лет на портале госуслуг зарегистрировалось более 608 тыс. граждан Брянской области Единому порталу госуслуг исполнилось 10 лет. 15 декабря 2009 года, в день официального открытия, на портале была размещена информация о 110 услугах федерального и более 200 — регионального и муниципального уровней. Сегодня на портале госуслуг доступно свыше 29 тыс. сервисов в электронном виде.

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