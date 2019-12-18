Свыше двух тонн форели ликвидировали в Унече

Небольшой грузовик с охлажденной норвежской рыбой 13 декабря сотрудники полиции приостановили в Смоленской области, для дальнейшей проверки транспорт отправили в Брянский регион.

В пункте пропуска «Красная горка» товар проверили специалисты ветслужбы. Выяснилось, более 2,4 тонны форели везли с Беларуси без каких-либо соответствующих документов, свидетельствующих о качестве, безопасности и происхождении.

Во время ревизии установили, что транспор не оборудован прибором учета и поддержания температуры. Водитель заверил: рыбу вез родственникам.

Данная продукция, определили эксперты, попадает по действие продовольственного эмбарго.

18 декабря рыбу уничтожили на «Унечском ветсанутильзаводе».

Перевозчика привлекли к админответственности.