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В Сельцо обнаружили опасную детскую площадку

Опубликовано Сегодня, 16:01

Прокуратура Сельцо проверила, насколько соблюдается закон, который регламентирует содержание детских игровых площадок, и нашла нарушения.

Во время проверки ревизоры обнаружили бесхозную заброшенную детскую площадку, которой нет в реестре муниципальной собственности. Объект признали опасным для детей.

В связи с этим на главу администрации Сельцо внесли представление  и потребовали принять площадку в собственность.

Исковые требования прокурора суд удовлетворил.

«Исполнение решения суда находится на контроле прокурора города», - объяснили в пресс-службе прокуратуры.

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