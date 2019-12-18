В Сельцо обнаружили опасную детскую площадку

Прокуратура Сельцо проверила, насколько соблюдается закон, который регламентирует содержание детских игровых площадок, и нашла нарушения.

Во время проверки ревизоры обнаружили бесхозную заброшенную детскую площадку, которой нет в реестре муниципальной собственности. Объект признали опасным для детей.

В связи с этим на главу администрации Сельцо внесли представление и потребовали принять площадку в собственность.

Исковые требования прокурора суд удовлетворил.

«Исполнение решения суда находится на контроле прокурора города», - объяснили в пресс-службе прокуратуры.