В Советском районе сбили ребенка около драмтеатра

22 декабря в областном центре случилось ДТП около драмтеатра с участием иномарки Renaut Logan, в итоге пострадал ребенок.

Информация об аварии появилась в местном паблике одной из соцсетей. Как рассказывает брянец, инцидент произошел около пяти вечера. Неизвестный водитель на Renaut наехал на ребенка.

Автор публикации разыскивает очевидцев, а также видео с регистраторов.