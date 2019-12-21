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В Советском районе сбили ребенка около драмтеатра

Опубликовано Вчера, 21:36

22 декабря в областном центре случилось ДТП около драмтеатра с участием иномарки Renaut Logan, в итоге пострадал ребенок.

Информация об аварии появилась в местном паблике одной из соцсетей. Как рассказывает брянец, инцидент произошел около пяти вечера. Неизвестный водитель на Renaut наехал на ребенка.

Автор публикации разыскивает очевидцев, а также видео с регистраторов.

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