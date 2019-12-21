В Советском районе сбили ребенка около драмтеатра
22 декабря в областном центре случилось ДТП около драмтеатра с участием иномарки Renaut Logan, в итоге пострадал ребенок.
Информация об аварии появилась в местном паблике одной из соцсетей. Как рассказывает брянец, инцидент произошел около пяти вечера. Неизвестный водитель на Renaut наехал на ребенка.
Автор публикации разыскивает очевидцев, а также видео с регистраторов.
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