На Станке Димитрова брянские коммунальщики устроили «чудо»
22 декабря в одной из соцсетей появилась фотография «чуда» от брянских коммунальщиков на улице Станке Димитрова.
Речь идет о привязанном контейнерном ящике к припаркованным машинам около дома №67.
По словам автора публикации, по всей видимости, урну прицепили работники коммунальных служб, которые неоднократно просили автомобилистов не перекрывать транспортом проезд мусоровозов.
«Вот какое чудо смекалки мусорщиков я сегодня увидел на Станке Димитрова», - поделился автор фото Сергей.
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