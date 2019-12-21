Жителей Дятькова держат во мраке

Темнота в утреннее время суток беспокоит жителей Дятькова, об этом они рассказали в одной из соцсетей 23 декабря.

Как утверждают брянцы, в райцентре стали рано утром отключать уличные фонари ради экономии, из-за этого на дорогах образовался мрак, кроме этого, плохая видимость по причине ранних туманов.

«Пешеходы в темной одежде идут. Их просто не видно! Ждем очередной беды?» - поделился автор публикации.

Подписчики уверены, что местные власти обязаны решить ситуацию.