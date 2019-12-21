В Бежицком районе творится беспорядок

Большая свалка в Бежице попала в объектив видеокамеры очевидца, информация опубликована в одной из соцсетей.

На снимках – горы мусора. Речь идет о территории там, где пересекаются улицы Молодой Гвардии и Комсомольской.

«Вот так и живем, ребята! Без комментариев! Перекресток улиц Комсомольской и Молодой Гвардии»

Подписчики пришли в ужас от увиденной картины.

«А был бы штраф тысяч 30-40 за брошенную бумажку мимо урны, и была бы идеальная чистота везде», - прокомментировал Сергей Брянский.