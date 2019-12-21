Брянцев всполошила мусорная «достопримечательность» около монумента Болгарским патриотам

Гора бытовых отходов в Бежице около церкви Возрождения возмутила горожан, информация появилась в одной из соцсетей 23 декабря.

На фотографиях – огромный строительный мусор после ремонта, который проводили дорожные службы. Кроме этого, на снимках запечатлены отходы, оставленные коммунальщиками от уборки.

«Состояние контейнерной площадки видно по фото, крупные отходы принципиально не вывозят, картина не меняется годами!» - сообщил автор публикации.

Напомним, брянцы заметили большую свалку в Бежице.