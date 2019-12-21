У брянского депутата Валуева попросили на мотоцикл

Николай Валуев, брянский депутат Государственной Думы РФ, продолжает онлайн-общение с жителями разных регионов. В этот раз у народного избранника попросили денег на транспорт.

Некий Владимир под № 11201 написал, что хочет купить мотоцикл, который стоит 350 тыс рублей, однако денег на него нет.

«Но нет пока возможности на него заработать. Можешь ли ты мне как то финансово помочь? Стоит он 350 тысяч рублей», - написал Владимир.

Валуев ответил, что у него имеются другие более важные задачи.

«У меня есть другие более важные обязательства. Удачи», - ответил депутат.

Напомним, у брянского депутата просили на обувь.