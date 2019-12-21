В Дятькове пропал Вячеслав Березин
23 декабря в одной из соцсетей появилась информация о том, что в Дятькове пропал местный житель Вячеслав Березин.
Мужчина ушел из дома в пятницу вечером, после связь с ним оборвалась.
Одежда: на голове – вязаная шапка, на ногах черные ботинки. Также был одет в зимнюю камуфлированную куртку, брюки.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, серые глаза.
Особые приметы: лицо в морщинках, кривоватый нос.
«Все, кто знает, где находится Вячеслав, просьба сообщить по телефону 8-800-700-54-52», - сообщили в одной из соцсетей.
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