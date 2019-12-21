Брянским водителям автобусов устроили проверки

23 декабря правоохранители проверяли водителей брянских автобусов.

Как сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции, мероприятие продлилось с половины третьего до трех дня. Все прошло около дома №1 по улице Речной.

Правоохранители выяснили, насколько легально работают перевозчики, условия для проведения предрейсового технического осмотра автобусов и медицинских осмотров. Кроме этого, проверили соблюдение режима труда и отдыха.

Очевидцев нарушений ПДД попросили сообщать ближайшему наряду ДПС. Также напомнили, что можно воспользоваться телефоном дежурной части: 74-71-02.