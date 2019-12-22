В «Брянском лесу» увеличилось стадо зубров

В заповеднике «Брянский лес» появились девять новых зубров, их привезли из Приокско-Террасного заказника Московской области.

В данный момент в Брянской области уже свыше 90 зубров.

Животные из столичного заказника – четыре самца и пять самок 2018 года рождения. У каждого в ухе есть спецбирка с номером, свидетельствующая о том, что звери прошли ветеринарный и генетический контроль.

По словам заместителя директора по научной работе заповедника «Брянский лес» Елены Ситниковой, это последний завоз из питомника. В будущем планируются обмены животными из свободных популяций.

«Зубров из питомника будем брать в исключительных случаях, к примеру, когда будет необходимость «обновить кровь» и в питомнике найдутся подходящие варианты», - сообщила Ситникова.

