В Брянске обустроят доступ к дому для ребенка с ограниченными возможностями
Брянский следком по сведениям из СМИ проводит проверку условий доступа к дому ребенка с ограниченными возможностями передвижения.
Следователи выясняют причины и условия нарушений, а также инициировали работы по обустройству уличного пандуса в жилище. К делу приобщили представителей управляющей компании.
Известно, что в доме проживает девочка с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
«Проведение процессуальной проверки продолжается. По ее результатам следователями будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов муниципальной власти.
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