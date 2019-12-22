В Брянске обустроят доступ к дому для ребенка с ограниченными возможностями

Брянский следком по сведениям из СМИ проводит проверку условий доступа к дому ребенка с ограниченными возможностями передвижения.

Следователи выясняют причины и условия нарушений, а также инициировали работы по обустройству уличного пандуса в жилище. К делу приобщили представителей управляющей компании.

Известно, что в доме проживает девочка с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

«Проведение процессуальной проверки продолжается. По ее результатам следователями будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов муниципальной власти.