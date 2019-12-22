В Брянске около учебного заведения раздавали «снюсы»

23 декабря в областном центре около одной из школ подросткам раздавали конфеты-наркотики.

Информация об этом появилась в местном паблике.

Автор поста сообщил: «Предупредите детей и знакомых! У школ расклеивают такие объявления с наркотическими веществами! Не прикасайтесь к ним! И если увидите, вызывайте полицию!».

К слову, «снюс» в РФ продвигают в качестве альтернативы сигаретам. Пользуется популярностью у школьников.

Справка. Снюс - табак в измельчённом увлажнённом виде. Его помещают между верхней губой и десной на длительное время — от получаса до часа. При этом никотин из табака поступает в организм.

Снюс известен в Швеции с 1637 года.