В Сельцо обнаружен «резиновый» дом

Прокуратура Сельцо проверила, насколько исполняются требования миграционного закона, и выявила нарушения.

В миграционный пункт райцентра обратился местный житель для постановки на учет гражданина Азербайджана по адресу своей регистрации с 23 октября по 12 ноября 2019 года. Во время проверки дома выяснилось, что он нежилой, кроме этого, в ветхом состоянии, в нем никто давно не проживает.

Прокуратура города направила в подразделение дознания органа внутренних дел материалы проверки. В итоге завели уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».