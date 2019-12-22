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В Перелазской сельской администрации нарушали права пенсионеров

Опубликовано Сегодня, 09:00

Прокурор Красногорского района провел проверку в плане исполнения закона о государственном пенсионном обеспечении в Перелазской сельской администрации и обнаружил нарушения.

Выяснилось, что в администрации долгое время не платили пенсию за выслугу лет бывшим муниципальным служащим. Размер долга превысил 90 тыс рублей.

Прокурор внес представление главе администрации. Акт реагирования удовлетворен.

Чиновника привлекли к административной ответственности. Деньги выплатили полностью.

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