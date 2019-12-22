В Перелазской сельской администрации нарушали права пенсионеров

Смоленский фонд капремонта ждёт пересмотр подходов к работе. Губернатор Алексей Островский, реагируя на обращения граждан, отстранил от должности директора регионального Фонда капремонта. го дня весь этот беспредел должен прекратиться.

Замену фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), приобретение специализированного оборудования для центральных районных больниц (ЦРБ) и санитарного автотранспорта, а также другие аспекты реализации региональных программ модернизации здравоохранения обсудили на совещании у губернатора.

Серьезное ДТП случилось в Ленинском районе Смоленска 20 декабря, информация появилась в паблике drive 2 smolensk в соцсети.

Заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Юрий Базаров подвел итоги деятельности компании ОАО «РЖД» в Смоленском регионе в 2019 году.

Банк УРАЛСИБ подключил первый банк-партнер – КБ "Гарант-Инвест" (АО) к Системе быстрых платежей (СБП). Теперь клиенты банка «Гарант-Инвест» могут круглосуточно совершать мгновенные денежные переводы по номеру телефона на свои или чужие счета в других банках, подключенных к СБП.

Выяснилось, что в администрации долгое время не платили пенсию за выслугу лет бывшим муниципальным служащим. Размер долга превысил 90 тыс рублей.

Прокурор Красногорского района провел проверку в плане исполнения закона о государственном пенсионном обеспечении в Перелазской сельской администрации и обнаружил нарушения.

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